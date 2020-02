Papst auf Wien-Besuch? "Vaterunser" könnte geändert werden

Hoher Besuch in Österreich: Das Papamobil wird am Samstag in Wien erwartet. Dabei gibt es auch Spekulationen um einen hohen geistlichen Besuch in der Bundeshauptstadt.

Ein möglicher Grund für einen Papstbesuch könnte ein Treffen mit nationalen Würdenträgern sein, um das kürzlich in Italien geänderte Vaterunser auch hierzulande zu besprechen. In Italien soll die Zeile "Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen!" geändert werden.

Zeile aus "Vaterunser" geändert

Die Änderung sei deshalb notwendig, da durch die ursprüngliche Version abgeleitet werden könnte, dass Gott selbst die Menschen in Versuchung führe; eine Interpretation, mit der die italienische Kirche nicht konform geht. Stattdessen soll die Zeile in "und überlass' uns nicht der Versuchung" geändert werden. In Österreich sind die Meinungen unter Theologen dazu gespalten. Das Papamobil soll jedenfalls am Samstagvormittag in der Wiener Innenstadt eintreffen.