"Papperlapapp": Zeitschrift trägt zur Sprachförderung in Wiener Kindergärten bei

Die 10. Ausgabe der Kindergarten-Zeitschrift "Papperlapapp" wurde nun in die Wiener Kindergärten geliefert. Die Zeitschrift ist ein wichtiger Bestandteil beim Spracherwerb und ein Projekt zur Sprachförderung.

Die Zeitschrift “Papperlapapp” wird an 720 städtische und private Kindergartenstandorte in ganz Wien verteilt. Die Geschichten erscheinen in neun Sprach-Kombinationen – Deutsch ist dabei Fix-Bestandteil. Dieser Tage wurde die bereits zehnte Ausgabe in die Wiener Kindergärten geliefert, Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Karin Hirschberger, Gründerin und Chefredakteurin von Papperlapapp, besuchten den Kindergarten in der Sedlitzkygasse in Wien-Simmering.

“Sprache ist eine Grundlage für die Bildungslaufbahn aller Kinder”, so Czernohorszky. “Sie spielt auch eine wichtige Rolle beim Übergang vom Kindergarten in die Schule.” Sprache als Teil der Identität sei wichtig für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft. “Gerade in einer vielfältigen und stetig wachsenden Großstadt wie Wien hat Sprachförderung eine besonders große Bedeutung und ist daher seit vielen Jahren ein wesentlicher Schwerpunkt in allen Wiener Bildungseinrichtungen”, so Czernohorszky.

“Papperlapapp” ist ein Projekt zur Sprachförderung in Wiener Kindergärten Die Wiener Kindergärten bieten verschiedene Projekte zur Sprachförderung an. Die Zeitschrift ist eines davon. Eliza freut sich, dass “ich immer etwas basteln kann und das macht mir die meiste Freude”. “Ich mag es, dass es die Geschichten in so vielen Sprachen gibt, meine Oma freut sich dann auch wenn ich ihr davon erzähle”, meint Naya. Die Zeitschrift “so viele lustige Geschichten hat und so bunt ist, das mag ich gerne”.

“Damit allen Kindern der Zugang zur gemeinsamen Sprache Deutsch bestmöglich offen steht, ist die Wertschätzung gegenüber allen Sprachen ein wichtiger Schritt. Bei der sprachlichen Bildung stehen Freude und Freiwilligkeit im Vordergrund. Ich bedanke mich bei den 250 SprachförderInnen, die unsere Kinder tagtäglich begleiten”, erklärt Daniela Cochlár, Abteilungsleiterin MA 10 – Wiener Kindergärten.