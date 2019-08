Papamonat für alle Väter tritt am 1. September in Kraft

Ab 1. September können frischgebackene Väter den sogenannten Papamonat beanspruchen und dafür 700 Euro Familienzeitbonus als finanzielle Unterstützung beziehen.

Am Sonntag tritt der Rechtsanspruch auf den Papamonat in Kraft. Damit dürfen sich ab 1. September nicht nur Väter im Öffentlichen Dienst nach der Geburt ihres Kindes für einen Monat von der Arbeit freistellen lassen, sondern alle Papas. Der Arbeitgeber zahlt in dieser Zeit nichts, Väter können während des Papamonats den sogenannten Familienzeitbonus in Höhe von 700 Euro beziehen.