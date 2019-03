Panik in L.A.: Geheimnis um mysteriösen Feuerball gelüftet

Ein Feuerball am Himmel über Los Angeles sorgte für Aufregung in der Bevölkerung. Doch nun wurde das Geheimnis rund um den mysteriösen Meteor gelüftet.

Bilder eines Feuerballs am Himmel von Los Angeles sorgten für Angst und Schrecken bei den Bürgern. Videos des Himmelsspektakels machten in den sozialen Medien die Runde. Viele besorgte Bürger glaubten, dass ein Meteor kurz davor war, in den Hochhäusern der Stadt einzuschlagen. Einige Bürger wandten sich in ihrer Panik auch an die Polizei – so berichtete zumindest die Washington Post in ihrer Onlineausgabe.