Palmöl in vielen "Clever"-Produkten von Billa enthalten

Die Bürgerinitiative oekoreich hat sich das Lebensmittel-Sortiment der Billa-Eigenmarke "Clever" näher angesehen. Das Ergebnis: In zahlreichen Produkten steckt Palmöl, vor allem in Back-, Tiefkühl- und Fertigwaren.

Von rund 300 angebotenen "Clever"-Lebensmitteln sind etwa 200 für einen Einsatz von Palmöl potenziell geeignet. Tatsächlich findet sich in 49 dieser Produkte auch Palmöl, wie die Bürgerinitiative oekoreich in einer Aussendung am Freitag mitteilte.

200 "Clever"-Lebensmitteln im Check: Palmöl-Anteil von 25 Prozent

Damit wird eine Quote von fast 25 Prozent erreicht. Bei Durchsicht der Produkte, die in allen Billa-Märkten vertrieben werden, zeigte sich der breite Einsatz von Palmöl in Back-, Tiefkühl- und Fertigwaren. Es findet sich genauso in Zwieback und Gemüsesuppen wie in Pfannengemüse, Carbonara-Sauce, Gulasch-Basis bis hin zu Backerbsen und Popcorn.