Palästinensische Filmwoche in Wien erhält neues Datum

Die Palästinensische Filmwoche in Wien wird nicht vom 27. November bis zum 3. Dezember über die Bühne gehen.

Infolge des Terrorangriffs der Hamas auf Israel wird die von 27. November bis 3. Dezember angesetzte Palästinensische Filmwoche in Wien nicht stattfinden. "Wir müssen die 6. Ausgabe unserer palästinensischen Filmtage aufgrund der aktuellen Lage leider absagen und ins Frühjahr 2024 verschieben", teilten die Veranstalter am Freitag mit. Im Rahmen des kleinen Festivals, das palästinensisches Filmschaffen in den Fokus rückt, hätten neun Filme im Votivkino gezeigt werden sollen.