Paketzusteller behielt Handys: 16 Monate Haft

Am Freitag ist ein ehemaliger Paketzusteller am Wiener Landesgericht wegen Veruntreuung zu 16 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden.

Der 43-Jährige hatte von Anfang Dezember 2022 bis Ende Jänner 2023 in einer Vielzahl von Fällen Pakete für sich behalten. Die Postsendungen, in denen sich offensichtlich Mobiltelefone befanden, zweigte er ab, nahm sie mit nach Hause und verkaufte die Handys dann weiter. Gesamtschaden: 8.700 Euro.

Handys behalten und verkauft: Angeklagter war geständig

Der Angeklagte war umfassend geständig. Ihm habe es an Geld gemangelt, erklärte er: "Ich habe das nicht aus Bosheit gemacht. Ich habe zu Hause eine schwierige Situation." Er sei bereit, den Schaden gutzumachen, wenn man ihm dafür Ratenzahlungen anbiete.

Dass der 43-Jährige eine unbedingte Freiheitsstrafe ausfasste, erklärt sich mit dem massiv getrübten Vorleben des Mannes. Er wurde als 20-Jähriger in seiner Heimat wegen vorsätzlicher Tötung in besonders schweren Fällen - er war in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt - zu 20 Jahren Haft verurteilt. Zudem kamen mehrere Vorstrafen wegen Betruges. "Da geht sich eine bedingte oder teilbedingte Strafe einfach nicht mehr aus", meinte die Richterin.