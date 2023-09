Pakete lagen nach Unfall auf A1 in NÖ verstreut

Auf der Westautobahn (A1) in Niederösterreich sind nach einem Unfall mehrere Pakete verstreut gelegen.

Nach einem Verkehrsunfall auf der A1 in Kemmelbach in der Marktgemeinde Neumarkt a. d. Ybbs (Bezirk Melk) sind am Dienstag kurz nach Mitternacht zahlreiche Pakete auf der Richtungsfahrbahn Wien verstreut gelegen. Ein Transporter mit Anhänger war verunglückt und von einem Sattelschlepper gerammt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Karambolage forderte zwei Verletzte.