Pärchen verkaufte in Wien Speed in großem Stil

Die Wiener Polizei konnte am Donnerstag nach intensiven Ermittlungen eine größere Menge Suchtmittel und Bargeld sicherzustellen.

Bei einer darauf folgenden Hausdurchsuchung in Wien-Penzing konnte ein weiterer 24-jähriger Pole festgenommen werden. In der Wohnung fanden die Polizisten weiteres Suchtmittel (ca. 80g Amphetamine). Insgesamt stellten die Suchtmittelfahnder ca. 620 Gramm Amphetamine sowie ca. 1.300 Euro Bargeld sicher. Beide Personen wurden in eine Justizanstalt gebracht.