Pärchen attackiert und erpresst 61-Jährigen in Groß-Enzersdorf: Fahndung

Mitte März übernachtete ein bislang unbekanntes Pärchen bei einem 61-Jährigen im Bezirk Gänserndorf. In der Wohnung würgte, schlug und attackierte der Mann seinen Gastgeber, zudem forderte er von ihm einen vierstelligen Betrag.

Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf lernte am 18. März 2019, gegen 20.45 Uhr, am Hauptbahnhof in Wien ein unbekanntes Pärchen kennen und nahm den Mann und die Frau in seine Wohnung im Gemeindegebiet von Groß-Enzersdorf mit, um sie dort übernachten zu lassen.