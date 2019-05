Pädagogin, Chauffeurin, Putzfrau: Der Gehaltscheck einer Vollzeit-Mutter

Ob sie beim Zähneputzen helfen , die Tochter zum Flötenunterricht bringen, das Kinderzimmer aufräumen oder Spaghetti Bolognese kochen - viele Mamas sind sich gar nicht bewusst, wie viel Arbeit sie in ihre Familie stecken.

Im Minutentakt schlüpfen Vollzeit-Mütter während des Tages in verschiedene Rollen – ob Köchin, Lehrerin, Putzfrau, Taxifahrerin, Kindermädchen oder Vertrauensperson – und das alles für den Lohn eines süßen Lächelns und einer klebrigen Umarmung. In einer Studie hat der Büroartikelhändler Viking die Zeiteinteilung von Vollzeit-Mütter untersucht, um dann daraus das Jahresgehalt zu errechnen.

Im Durchschnitt sind die befragten 192 Teilnehmerinnen rund 31 Jahre alt und haben zwei Kinder, von denen das Jüngste zwei Jahre und das Älteste sechs Jahre alt ist – eine Altersgruppe also, die zwischen Töpfchen-Training und Warum-Phase am arbeitsintensivsten ist.

Vollzeitmamas arbeiten 87 Stunden pro Woche

Das Ergebnis unserer Umfrage war erstaunlich: Im Durchschnitt arbeiten Vollzeitmamas in Österreich nämlich 87 Stunden pro Woche, also fast die doppelte Stundenanzahl eines gewöhnlichen Vollzeitjobs in einem Büro. Am meisten Zeit beansprucht mit rund 18 Stunden wöchentlich die Kindererziehung, dicht gefolgt von der Never-Ending-Story: Dem Haushalt. Rund 16 Stunden pro Woche wird in österreichischen Wohnungen gewaschen, geputzt und aufgeräumt.