Ozonkonzentrationen in NÖ über Grenzwert

In Niederösterreich wurden Ozonkonzentrationen festgestellt, mit denen man nun laut Ozongesetz nicht mehr unterhalb der Informationsgrenze liegt.

Ozonkonzentrationen in Himberg

Im Ozonüberwachungsgebiet 1 (Nordostösterreich) wurden demnach an der niederösterreichischen Messstelle Himberg Ozonkonzentrationen festgestellt, die über dem Wert von 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert lagen. Das heißt: Die Informationsgrenze laut Ozongesetz ist überschritten. "Es ist zu erwarten, dass die Ozonkonzentrationen im weiteren Tagesverlauf ähnlich hoch bleiben werden, sodass die Informationsschwelle weiterhin überschritten wird", heißt es in der Aussendung.

Bedeutung von Ozonkonzentrationen

Aber was bedeuten Ozonkonzentrationen, die oberhalb der Informationsgrenze angesiedelt sind? "Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen." Aber: "Der normale Aufenthalt im Freien, z.B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich", so die Aussendung. Wer empfindlich ist, dem wird geraten, sich besonders im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration in dem Bereich, in dem man sich befindet, schlau zu machen. "Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich."