ÖVP und FPÖ als größte Bremser beim Klimaschutz

Der Klimawandel wird fast allgemein anerkannt, jedoch werden Gegenmaßnahmen oft hinausgezögert, dies enthüllt eine von Foresight (vormals SORA) im Auftrag des neuen "Kontext"-Instituts durchgeführte Untersuchung zur Klimadiskussion in Österreich.

"Kontext"-Geschäftsführerin: Maßnahmen für Klimaschutz haben viele Vorteile

Es stellte sich heraus, dass die Debatte um die Klimapolitik in Österreich durchwegs zielführend verlief. Von den 515 als zielführend bewerteten Stellungnahmen forderten viele effektive Lösungen (57 Prozent) oder setzten sich für verstärkten Klimaschutz ein (19 Prozent). Nur wenige betonten den Nutzen von Klimaschutzmaßnahmen (4 Prozent). Dabei existieren "so viele Vorteile", so "Kontext"-Geschäftsführerin Katharina Rogenhofer gegenüber der APA. Setze man auf zukünftige Innovationen, könnten Arbeitsplätze entstehen. Es sei möglich, sich von kostspieligen Energieimporten zu lösen, Städte zu begrünen und die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern, erklärte Rogenhofer, die zuvor unter anderem als Mitbegründerin des Klimavolksbegehrens bekannt wurde.

Klimaschutz: Viele verschleppende Stimmen

Die Leugnung des Klimawandels, vertreten durch drei Fälle ausschließlich von der FPÖ, war selten vertreten. Häufiger anzutreffen waren mit 16 Prozent beziehungsweise 115 der analysierten Aussagen Verzögerungstaktiken, die darauf abzielen, Maßnahmen zum Klimaschutz hinauszuzögern. Von den Aussagen in dieser Kategorie forderte ein Drittel weniger Einsatz für den Klimaschutz, während 28 Prozent für Scheinlösungen, insbesondere im Kontext der Energiewende, warben. 26 Prozent hoben Nachteile wie Kosten für den öffentlichen Haushalt hervor, und ein Zehntel praktizierte das "Verantwortungskarussell", indem die Verantwortlichkeit auf andere Staaten oder politische Ebenen verschoben wurde. "Die Dringlichkeit klimapolitischer Maßnahmen ist bewusster geworden. Es wird viel darüber debattiert. Aber dadurch sind auch viele verschleppende Stimmen wach geworden, die am Status quo festhalten wollen", sagte Rogenhofer.

ÖVP und FPÖ bei Klimaschutz besonders auf der Bremse

Der hohe Anteil der ÖVP ist u.a. damit zu erklären, dass es sich um eine Regierungspartei handelt und diese häufiger als andere Parteien in Medien zu Wort kommt. Eine Rolle spiele aber auch, dass Menschen, die mit der konservativen Mitte bis Rechte liebäugeln, häufig veränderungsavers seien. "Die kann man am besten gewinnen, wenn man ihnen sagt: 'Es geht weiter wie bisher'", sagte "Kontext"-Vorstand Florian Maringer.

Grüne lieferten im Vorjahr konstruktive Beiträge zum Klimaschutz

Im konstruktiven Diskurs fanden sich Aktivisten und zivilgesellschaftliche Organisationen mit 26 Prozent an der Spitze. Die heimische Politik machte dagegen nur 23 Prozent aus. Hier traten speziell die Grünen in Erscheinung, die 53 Prozent der konstruktiv gewerteten Aussagen von Parteien lieferten. Je 19 Prozent stammten von ÖVP und SPÖ. Die NEOS machten 7 Prozent aus. Die KPÖ kam auf zwei Aussagen und die FPÖ auf eine.

Vor allem die Themen Energie und Mobilität standen mit zusammen rund 60 Prozent der Aussagen im Zentrum der Klimadebatte. Speziell im Bereich der Mobilität wurde häufig mit Aussagen verschleppt. Als Musterbeispiel werden in der Analyse E-Fuels als "Techniktrugbild" angeführt. Diese könnten in Bereichen wie der Schiffsfahrt oder dem Flugverkehr Teil der Lösung sein, würden aber häufig für den Individualverkehr beworben. Dabei sei es wissenschaftlicher Konsens, dass E-Fuels dafür in der Herstellung zu teuer, ineffizient und in zu geringen Mengen verfügbar seien, heißt es in der Studie.