ÖVP-Umfragen-Affäre: WKStA darf Daten aus Kanzleramt auswerten

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft darf nun die auf Basis einer Anordnung 2022 im Bundeskanzleramt sichergestellten Daten auswerten.

Das hat das Oberlandesgericht Wien entschieden, wie der "Standard" in seiner Online-Ausgabe berichtet. Die Sicherstellungsanordnung war im Zusammenhang mit der ÖVP-Umfragen-Affäre und dem so genannten "Beinschab-Tool" ergangen. Dagegen hatte zuletzt eine Kabinettsmitarbeiterin Beschwerde eingelegt.

Sicherstellungsanordnung umfasst unter anderem alle Daten auf E-Mail-Postfächern

Die Sicherstellungsanordnung umfasst unter anderem alle Daten auf E-Mail-Postfächern und persönlich zugeordneten Laufwerken sowie eOffice-Dokumente von sämtlichen Mitarbeitern des Bundeskanzleramtes, die zwischen 19. Dezember 2017 und 6. Oktober 2021 etwa im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bzw. in der Stabsstelle für strategische Kommunikation tätig waren. Die WKStA hatte ihre Sicherstellungsanordnung vom August 2022 damit begründet, dass frühere enge Mitarbeiter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) massenhaft Emails gelöscht und ihre Handys getauscht hätten und ihr dadurch möglicherweise der Zugriff auf Beweismaterial entzogen worden sei.

Bei der Entscheidung handelt es sich nur um Etappenerfolg

Bei der Entscheidung des OLG handelt es sich aber nur um einen Etappenerfolg. Denn parallel laufe am Landesgericht noch ein Entsiegelungsverfahren, wie das Ö1-"Mittagsjournal" am Dienstag berichtete. Die Finanzprokuratur hatte nämlich bereits im Vorjahr die Daten mit dem Argument versiegeln lassen, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich besonders geschütztes, nachrichtendienstliches Material in den E-Mails befinden könnte. Wann dieses Verfahren abgeschlossen sein wird, ist nicht absehbar.