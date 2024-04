Ostumfahrung Wiener Neustadt: Enteignungsbescheide sind da

Sieben Grundeigentümer sollen für den Bau der Ostumfahrung Wiener Neustadt enteignet werden.

Entsprechende Bescheide ergehen im Behördenverfahren der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht des Landes Niederösterreich, sagte Gerhard Fichtinger vom NÖ Straßendienst auf APA-Anfrage. Anwalt Wolfram Proksch, der mehrere Betroffene vertritt, kündigte am Mittwoch in einer Aussendung der Plattform "Vernunft statt Ost'Umfahrung'" Rechtsmittel an.

Verfahren zur Enteignung liefen seit dem Vorjahr

Projekt sorgt für Kritik

Die NEOS forderten am Mittwoch eine Evaluierung des Vorhabens. "Die Berechnungen, die zu dieser Entscheidung geführt haben, liegen Jahrzehnte zurück. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan, das eine Neubewertung rechtfertigt", sagte Verkehrssprecherin Edith Kollermann in einer Aussendung. "Das Bewusstsein in der Flächenversiegelung ist gestiegen, die Kosten haben sich verdoppelt und eine Prüfung von Alternativen haben sowohl die Landesregierung als auch die Stadt verschlafen", befand die NEOS-Landtagsabgeordnete.