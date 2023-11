Österreichweite Wintervögel-Zählung: Teilnehmer gesucht

In Österreich werden 2024 zum 15. Mal die Wintervögel gezählt. Die Vogelschutzorganisation Birdlife ruft schon jetzt zum Mitmachen zwischen 5. und 7. Jänner auf. Bei der letzten Zählung gab es 24.532 Teilnehmende bei der "Stunde der Wintervögel", die die Zählung zum größten heimischen Citizen-Science-Projekt gemacht haben, hieß es am Donnerstag.

Die 14-jährige Datenreihe zeigt: Die Zahl der Vögel in den winterlichen Gärten nimmt laufend ab. Noch nie wurden weniger Vögel pro Garten beobachtet als bei der vergangenen Zählung - 26 gegenüber 36 im langjährigen Durchschnitt. Vogelfreie Gärten nahmen demnach um zwei Drittel zu. Diese Entwicklung sei in allen Bundesländern festgestellt worden. Verantwortlich für das veränderte Vogelverhalten im Winter seien vermutlich warme Temperaturen und das Ausbleiben von Schnee und Eis zu Jahresbeginn.

Entstanden ist die Initiative in Großbritannien, wo der Birdlife-Partner RSPB seit 1979 zum "Garden Birdwatch" aufruft. In Österreich findet die "Stunde der Wintervögel" seit 2010 statt. Je mehr Menschen teilnehmen, umso mehr Daten, und je langjähriger die Zählreihe, umso genauer können schleichende Veränderungen in der Vogelwelt erkannt werden, betonte Birdlife-Geschäftsführer Gábor Wichmann. Die Aufgabe: Im Zeitraum von 5. bis 7. Jänner 2024 eine Stunde lang die Vögel in der eigenen Umgebung zählen. Der Teilnahmefolder ist unter der Telefonnummer 01/522 22 28 kostenfrei zu bestellen oder online abzurufen.