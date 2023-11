Österreichs Industrie hat bei Recycling noch Verbesserungspotential

In Ländern mit entwickelter Industrie wie Österreich wird ein übermäßiger Verbrauch von Ressourcen festgestellt. Um diesen Umstand zu ändern, hat die Industrie begonnen, vermehrt auf recycelte Materialien bei der Herstellung neuer Produkte zu setzen.

Insbesondere in Zeiten von Lieferengpässen, steigenden Energiekosten und Ressourcenknappheit gewinnen sogenannte Rezyklate an Bedeutung. Dabei handelt es sich um Werkstoffe, die entweder komplett oder zum Teil aus recycelten Materialien bestehen.

Diskussion über Lösungen für mehr Recycling

Politik, Industrie und Abfall- und Ressourcenwirtschaft haben am Freitag betont, dass es wichtig ist, vermehrt recycelte Materialien zu verwenden. Bei der Veranstaltung "Gemeinsam.Kreislauf.Wirtschaften" im Haus der Industrie in Wien wurden neue Lösungsansätze diskutiert, um den Einsatz von recycelten Baustoffen und Verpackungen zu fördern.

Laut einer Pressemitteilung zur Veranstaltung wurde festgestellt, dass Österreich beim Recycling gut abschneidet. Dennoch besteht noch Raum für Verbesserungen im Bereich des Ressourcenschutzes. Laut Angaben werden in Österreich pro Jahr etwa 33 Tonnen Material pro Person verbraucht, was fast 50 Prozent mehr ist als der europäische Durchschnitt. Um den Einsatz von primären Ressourcen zu reduzieren, ist ein starker und effizienter Markt für recycelte Materialien, also Sekundärrohstoffe, als wichtigste Voraussetzung erforderlich, so die Forderung der Abfall- und Ressourcenwirtschaft.