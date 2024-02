Österreichs Haushalte kauften 2023 im Schnitt 54 Packungen an Pflegeprodukten

Österreichs Privathaushalte haben 2023 durchschnittlich 229 Euro für Produkte zur Haut- und Körperpflege ausgegeben. Damit wurden im Schnitt pro Haushalt 54 Packungen gekauft. "Das sind um sieben Euro mehr beziehungsweise um ein Produkt weniger als im Vorjahr 2022", so die Branchenplattform Kosmetik transparent auf Basis von Daten des Marktforschungsinstituts Consumer Panel Austria GFK.

95 % der heimischen Haushalte erwerben Pflegeprodukte

"Obwohl die Käuferreichweiten im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig sind, kaufen fast alle österreichischen Haushalte, nämlich rund 95 Prozent, Produkte der Haut- und Körperpflege", bilanzierte Marktforscherin Sandra Bayer. Das Institut erhebt seit Jahren das heimische Einkaufsverhalten in einer repräsentativen Stichprobe von rund 4.000 Haushalten. Zuletzt stiegen die durchschnittlichen Ausgaben wie in vielen anderen so auch im sogenannten Personal-Care-Bereich, und zwar sowohl für Haar- (2022: 43,7, 2023: 47 Euro), als auch für Mund- (2022: 43,3, 2023: 45,5 Euro) und Hautpflege (2022: 74,7, 2023: 81,4 Euro), informierte Andrea Schneider, Sprecherin der Gruppe Kosmetik transparent.