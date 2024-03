Österreichs Gewerkschaftbund wächst weiter

Im dritten aufeinanderfolgenden Jahr verzeichnete der ÖGB einen Anstieg der Mitgliederzahl.

Die am Montag bekannt gegebene Jahresstatistik zeigte, dass zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 1.212.990 Menschen Mitglied in Österreichs Gewerkschaftsbund waren. Dies entspricht einem Anstieg um 1,1 Prozent im Vergleich zu 2022 und markiert den höchsten Stand seit 2019.

Österreichs Gewerkschaftbund: Vor allem GPA legt bei Mitgliedern zu

Insbesondere ausgeprägt war der Anstieg bei der größten einzelnen Gewerkschaft, der der Privatangestellten. Diese verzeichnete zum Ende des letzten Jahres fast 291.000 Mitglieder, was einem Anstieg von drei Prozent gleichkommt. An zweiter Stelle steht die Gewerkschaft der Beamten GÖD mit etwas mehr als 261.000, gefolgt von der aus den Metallarbeitern entstandenen Produktionsgewerkschaft Pro-Ge mit mehr als 230.000 Mitgliedern.

Erneutes Plus bei Mitgliedern in Österreichs Gewerkschaftsbund erfreut Katzian

In absoluten Zahlen war der Plus/Minus-Saldo mit 13.000 Personen positiv. Neu hinzugewonnen werden konnten gut 98.000 Personen. Das ist das größte Plus seit über 40 Jahren, wie Präsident Wolfgang Katzian in einer Aussendung erfreut feststellte. Der Anstieg sei ein gutes und wichtiges Zeichen, befand der Gewerkschaftschef. Gerade in Zeiten der Teuerung habe man bei den KV-Verhandlungen bewiesen, dass es nur mit kämpferischen Gewerkschaften faire Arbeitsbedingungen und gute Einkommen gebe.