"Österreichischer Vorlesetag" mit Wiens Bürgermeister Ludwig

Am 21. März findet der "Österreichische Vorlesetag" statt. Mit dabei ist auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

"Vorlesetag" mit Polaschek und Ludwig

Auch im April bleibt das Buch im Fokus: Mit der Aktion "Sternlesen" wird der am 23. April stattfindende "Welttag des Buches" auf eine Woche ausgedehnt: Dabei starten Autorinnen und Autoren in ganz Österreich in ihren Heimatbundesländern und bewegen sich vorlesend und Bücher verschenkend Richtung Wels, wo zum Abschluss im Medienkulturhaus die finale Lesung aller Teilnehmer über die Bühne geht.

Auer und Reichart bei "Sternlesen"

Veranstaltet wird "Sternlesen" vom Institut für Narrative Kunst Niederösterreich auf Initiative der Autorin Marlen Schachinger-Pusiol. Zu den teilnehmenden Schriftstellern zählen u.a. Paul Auer, Elisabeth Reichart und Reinhard Tötschinger, die auf ihrem Weg nach Oberösterreich etwa in Kindergärten, Altersheimen, Wohnzimmern oder an Seeufern aus fremden und eigenen Büchern lesen und diese im Anschluss verschenken werden. So soll sich ein "Lesenetz über das gesamte Land spannen", wie es in der Ankündigung heißt.