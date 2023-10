Österreichischer Alpenverein freut sich über Gäste-Plus

Zum Ende der Sommersaison hat der Österreichische Alpenverein (ÖAV) mit einem Gäste-Plus Bilanz gezogen.

Um zehn Prozent seien die Nächtigungen auf den 231 Hütten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilte der Alpenverein am Donnerstag in einer Aussendung mit. Durch frühe Schneeschmelze und ideale Bedingungen im Herbst sei die Saison dabei ungewöhnlich lange ausgefallen. Als Herausforderungen wurden Unwetterschäden, Starkregen und Wasserknappheit genannt.

"Die Wandersaison war heuer außergewöhnlich lang, es gab fast keine Ruhepausen auf unseren Hütten", wurde Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora zitiert. Die meisten Hüttenwirtsleute würden die Saison nun "müde, aber zufrieden" beenden. Der Zulauf zu den Hütten war demnach so groß, dass die Schlafplätze an Wochenenden und in den Ferienzeiten oft ausgebucht waren.