Österreichisch-Slowenische Grenze: Zahl der illegalen Grenzübertritte gesunken

An der österreichisch-slowenischen Grenze gibt es weniger illegale Übergänge, das bestätigte eine Sprechering der EU-Kommission am Dienstag.

Auch Deutschland plant Kontrollen an Grenze zu Polen

Die EU-Kommission reagierte damit auch auf am Montag bekanntgewordene Pläne Deutschlands: Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hatte stationäre Grenzkontrollen an der polnischen und tschechischen Grenze zur Abwehr von illegalen Einreisen auf deutsches Staatsgebiet angekündigt. Die Sprecherin betonte, dass die EU-Kommission in engem Austausch mit jenen Mitgliedstaaten stehe, die Kontrollen nach Brüssel gemeldet hatten. Sie betonte auch, dass die slowenischen und österreichischen Behörden enger zusammenarbeiten würden, was die Kommission begrüße.