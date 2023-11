Österreicher wechseln immer häufiger den Strom- und Gasanbieter

Aufgrund günstigerer Angebote sind die Österreicherinnen und Österreicher in den ersten neun Monaten dazu veranlasst worden, ihren Strom- oder Gaslieferanten deutlich häufiger zu wechseln als im Vorjahr.

Niederösterreich bei Strom- und Gasanbieterwechsel an der Spitze

Die Wechselraten lagen bei Strom bei 3,2 Prozent und bei Gas bei 6,2 Prozent. In Niederösterreich wurden besonders hohe Wechselzahlen sowohl bei Strom als auch bei Gas verzeichnet. Dies wird wahrscheinlich durch Ankündigungen von Vertragskündigungen vieler Kunden in Niederösterreich erklärt, wie die E-Control berichtet. Auch in Wien und Oberösterreich haben viele ihren Strom- oder Gaslieferanten gewechselt.