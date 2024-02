Österreicher trinken wieder mehr Bier

Im Jahr 2023 wurde in der Bierindustrie ein erfolgreicher Abschluss verzeichnet.

Der Bierausstoß betrug 9,98 Millionen Hektoliter, was in etwa dem Niveau von 2019 entspricht und nur geringfügig unter dem außerordentlichen Jahr 2022 liegt. Trotzdem gibt es für die Brauereien keinen Grund zur ausgelassenen Freude: Die Kosten steigen aufgrund der Inflation, und diese können nur begrenzt an die Kunden weitergegeben werden, wie Karl Schwarz, der Obmann des Verbandes der Brauereien Österreichs, am Montag berichtete.