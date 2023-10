Österreicher sollen Mittwochabend aus Israel ausgeflogen werden

Am Mittwochabend soll es nach der Panne der Hercules-Transportmaschine des Bundesheeres doch eine Möglichkeit geben, Österreicher aus Israel auszufliegen.

Kontingent für 100 Österreicher auf dem Flug aus Israel

Auf dem Flug gibt es ein Kontingent für 100 Österreicher, erläuterte eine Sprecherin gegenüber der APA. Das Außenministerium sei dabei, gemeinsam mit den Austrian Airlines für die Weiterreise von Zypern nach Wien für Donnerstag einen Charterflug zu organisieren. Am Flughafen in Larnaka stehe ein Krisenteam bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Österreichischen Botschaft Nikosia und Angehörigen des österreichischen Bundesheers bereit, um die Österreicherinnen und Österreicher bestmöglich zu unterstützen. Für Notunterkünfte auf Zypern sei gesorgt, teilte das Außenamt mit.

Weiterer Evakuierungsflug in Vorbereitung

Ein weiterer Evakuierungsflug aus Tel Aviv ist für Donnerstag in Vorbereitung. 300 Österreicher warten in Israel auf einen Evakuierungsflug.

Auch am Flughafen in Tel Aviv würden die ausreisewilligen Österreicherinnen und Österreicher von einem "rot-weiß-roten Krisenteam" betreut, hieß es aus dem Außenministerium. Ebenso werden am Mittwoch zwei weitere militärische Krisenunterstützungsteams in die Region entsandt.