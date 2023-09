Österreicher lassen sich Kaffee trotz Teuerung schmecken

Die Teuerung macht auch vor Kaffeeprodukten nicht Halt. Die Lust auf das beliebte Heißgetränk ist den Österreichern dadurch aber nicht vergangen.

Hohe Inflation: Kaffeekonsum bleibt krisenfest

Durchschnittlich fast drei Tassen des koffeinhaltigen Wachmachers trinken die Menschen in Österreich pro Tag. Spitzenreiter ist dabei Kärnten mit 3,11 Tassen, gefolgt von Tirol (3,01) und Vorarlberg (2,94). Dahinter reihen sich Niederösterreich und Burgenland (je 2,85 Tassen) sowie Salzburg (2,73) und Oberösterreich (2,0). Etwas weniger sind es in Wien mit 2,68 Tassen, das Schlusslicht bildet die Steiermark mit 2,56 Bechern täglich.

Laut der Studie, für die 1.000 Personen befragt wurden, setzen gut 16 Prozent der Österreicher mittlerweile auf preisgünstigere Kaffeeprodukte. Ein Großteil achtet allerdings darauf, entsprechende Angebote zu nutzen. Dass die Konsumfreude dabei grundsätzlich ungebremst ist, spiegelt sich auch in einer vom Kaffeeautomaten-Anbieter café+co beauftragten Umfrage wider, die von marketmind zum Tag des Kaffees am 1. Oktober durchgeführt wurde. Demnach gab sogar ein Fünftel an, ihren Konsum seit 2021 gesteigert zu haben.