Österreicher lassen sich bei Ostergeschenken nicht lumpen

Mit durchschnittlich 145 Euro pro Kopf zählen Österreicher zu den großzügigen Schenkern zu Ostern, wobei Süßigkeiten und Spielwaren die beliebtesten Präsente sind.

Das wichtigste Fest im christlichen Kalender findet heuer bereits Ende März statt. Mit einem Umsatz von rund 250 Millionen Euro ist Ostern nach Weihnachten für den stationären Handel das zweitwichtigste Fest im Jahresverlauf. Was die heimischen Osterhasen am 31. März verschenken, wo sie ihre Präsente kaufen und in welchen Bundesländern die Menschen am spendabelsten sind, hat der Handelsverband gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Mindtake Research in einer Umfrage herausgefunden.