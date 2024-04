Österreicher haben Jahresration Fleisch schon verspeist

Die Österreicher essen zu viel Fleisch und haben damit bereits am 7. April die für das ganze Jahr empfohlene Menge verspeist.

Damit macht "Vier Pfoten" auf den entsprechenden "Meat Exhaustion Day" aufmerksam. "Fast vier Mal soviel Fleisch wie empfohlen - das ist alarmierend", betonte Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. In Deutschland ist es erst am 21. April so weit, in der Schweiz am 6. Mai.