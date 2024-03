Österreicher befragt: Mit diesem Alter sollten Kinder ausziehen

Laut einer Umfrage findet mehr als ein Drittel der Österreicher, dass Kinder zwischen 20 und 21 Jahren von zuhause ausziehen und dann auch finanziell auf eigenen Beinen stehen sollten. Wer selbst Kinder hat, will das schon früher.

Mehrheit ist für Auszug zwischen 20 und 21 Jahren

Befragt nach dem idealen Alter, in dem Kinder die elterliche Wohnung oder das Haus verlassen sollten, sind sich die Österreicher recht einig: Mehr als ein Drittel (35,5 Prozent) gibt 20 bis 21 Jahre als perfektes Alter für den Auszug an. Je etwas weniger als ein Fünftel meint, zwischen 18 und 19 Jahre (18,7 Prozent) bzw. zwischen 22 und 23 Jahre (19,1 Prozent) wäre es ideal.

Wer selbst Kinder hat, plädiert für früheres Ausziehen

Wer selbst mit Kindern im Haushalt lebt, ist der Meinung, dass ein Verlassen des Familienverbands tendenziell früher von statten gehen sollte. Ein Viertel der befragten Eltern sieht das ideale Alter für das eigene Heim des Sprösslings mit spätestens 19 Jahren (Österreich gesamt: 21,9 Prozent) erreicht. Mehr Zustimmung erhält in dieser Personengruppe auch das selbständig Werden mit 20 bis 21 Jahren (38 vs. 35,5 Prozent gesamt). Und die Meinung, dass das perfekte Alter bei 26 Jahren und darüber liegt, unterstützen nur 8 Prozent derer, die mit Kindern im Haushalt leben (vs. 13 Prozent gesamt).