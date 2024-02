Österreich verlängert Grenzkontrollen zu Tschechien

Laut dem österreichischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) werden die Grenzkontrollen zu Tschechien bis Mitte April verlängert.

"Grenzkontrollen sind eine von zahlreichen Maßnahmen zur Bekämpfung der international agierenden Schleppermafia. Darüber hinaus sind in Anbetracht der internationalen Sicherheitslage, Grenzkontrollen auch im entschlossenen Vorgehen gegen Extremisten notwendig", so Innenminister Karner am Freitagabend. Die neuerliche Verlängerung erfolgt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 16. April.