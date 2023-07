Österreich und Schweiz schließen sich Sky Shield an

Am Donnerstag reist Verteidigungsministerin Tanner zu einem trilateralen Treffen mit Deutschland und der Schweiz nach Bern. Dort wollen sich Österreich und die Schweiz dem europäischem Luftraumschutz "Sky Shield" anschließen.

Österreich und Schweiz unterzeichnen Absichtserklärung für "Sky Shield"-Teilnahme

An dem Treffen in Bern nehmen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und ihre Amtskollegen aus der Schweiz und Deutschland, Viola Amherd, und Boris Pistorius, teil. Am Freitag wollen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und ihre schweizer Amtskollegin Viola Amherd eine Absichtserklärung zur Teilnahme an "Sky Shield" unterzeichnen.