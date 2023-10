Österreich hilft Ukraine und Moldau bei Wiederaufbau

Österreich greift der Ukraine und Moldau unter die Arme und stellt 40 Millionen Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung.

"Österreich zeigt erneut seine Solidarität mit Ländern, die von Krisen getroffen werden. Mit dieser Investition unterstreichen wir unsere Verpflichtung, den Wiederaufbau und die Erholung in der Ukraine und Moldau zu unterstützen", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Rande der Weltbank/IWF-Tagung in Marrakesch.

Österreich beteiligt sich an neuem Sonderprogramm zum Wiederaufbau in der Ukraine und Moldau

30 Millionen Euro sollen im Rahmen des kürzlich ins Leben gerufenen Sonderprogramms für die Ukraine und Moldau (SPUR) innerhalb der International Development Association (IDA) fließen. Zusätzlich werde über den Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF) der Weltbank eine Soforthilfe in Höhe von zehn Millionen Euro zugesagt. Bereits im Vorjahr hatte Österreich 30 Millionen Euro über den Ukraine Trust Fund gezahlt.

Finanzierungslücken bei Projekten in Verkehr-, Energie- und Gesundheitsinfrastruktur wird geschlossen

Wie es aus dem Finanzministerium hieß, ermöglicht der Beitrag über die IDA eine Hebelung der Mittel auf etwa 90 Millionen Euro. Das Geld werde zur Schließung von Finanzierungslücken bei wichtigen Rahmenprojekten in der Ukraine in den Bereichen Energie-, Verkehrsinfrastruktur und Gesundheit sowie zur Unterstützung von Projekten in Moldau beitragen. Insgesamt sollen sechs Milliarden US-Dollar (5,67 Mrd. Euro) für das Sonderprogramm eingesammelt werden. 5,7 Milliarden Dollar sollen in die Ukraine gehen, der Rest nach Moldau.