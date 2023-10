Österreich hat Hilfe an Palästinenser "eingefroren"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärte am Dienstag, dass Österreich die Hilfe an Palästinenser "eingefroren" habe.

Vor einem Dringlichkeitstreffen der EU-Außenminister zur Situation im Nahen Osten hat der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) betont, dass Österreich seine Zahlungen für Entwicklungshilfe an die Palästinenser vorerst "eingefroren" hat und diese einer Überprüfung unterzogen werden sollen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell appellierte vor dem Treffen am Dienstag in Maskat an die Mitglieder, die humanitäre und Entwicklungshilfe für die palästinensische Bevölkerung fortzusetzen.

Schallenberg bezeichnete es in einem Telefongespräch mit Journalisten als "notwendig" und "legitim", zu evaluieren, was mit österreichischen Steuergeldern geschehe. Diese dürften keine Strukturen unterstützen, die die Hamas förderten. Humanitäre Hilfsgelder seien derzeit nicht in der Pipeline. Österreich wolle nicht "sinnvolle Projekte" einstellen, was zu einer weiteren Radikalisierung führen könnte. Er erwarte beim Außenministertreffen "keine großen Diskussionen" zu diesen Thema.

Einige EU-Staaten wie Frankreich oder Spanien hatten sich irritiert über die Ankündigung der EU-Kommission von Montag gezeigt, "alle Zahlungen" an die Palästinenser einzustellen. Die Diskussion ging am Dienstag weiter: Borrell erklärte nach einem Treffen des EU-Golfkooperationsrats, "fällige Zahlungen der EU" an die Palästinenser würden ausgezahlt werden. Die EU-Kommission hatte am Montagabend noch betont, da "derzeit keine Zahlungen vorgesehen waren, wird es keinen Zahlungsaufschub geben". Am Dienstag erklärte die EU-Kommission, die humanitäre Hilfe an die palästinensische Bevölkerung nicht aussetzen zu wollen.