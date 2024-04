Österreich gibt für Familien EU-weit am meisten aus, das besagt eine Studie des Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission.

Mit Unterstützungsleistungen in Höhe von zwölf Prozent des BIP liege Österreich auf Platz eins. Die Daten stammen aus 2019-2022, also noch bevor die Familienleistungen valorisiert wurden. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) sieht sich bestätigt: "Kein Land in der Europäischen Union unterstützt Familien so sehr wie Österreich."