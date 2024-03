Österreich gegen Türkei: ÖFB-Team muss auf Sabitzer verzichten

Am Dienstagabend (20.45 Uhr/live ORF 1) muss Österreichs Fußball-Nationalteam im EM-Testspiel in Wien gegen die Türkei auf Marcel Sabitzer verzichten.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ist laut ÖFB-Angaben mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt und steht nicht im Kader. An seiner Stelle beginnt Romano Schmid. Der 24-Jährige von Werder Bremen erhielt den Vorzug gegenüber Patrick Wimmer, der laut Teamchef Ralf Rangnick ebenfalls ein Thema für die Startelf gewesen war.

ÖFB-Team beginnt gegen Türkei mit Schmid

Ansonsten setzt Rangnick ohne die verletzten Stars David Alaba und Marko Arnautovic wie angekündigt auf die stärkste aktuell verfügbare Formation. Gegenüber dem 2:0-Sieg am Samstag in der Slowakei ergeben sich dadurch fünf Änderungen. Stammgoalie Alexander Schlager kehrt statt Patrick Pentz ins Tor zurück. In der Abwehr starten Stefan Posch und Maximilian Wöber statt Stefan Lainer und Youngster Leopold Querfeld. Im Mittelfeld beginnt neben Schmid statt Sabitzer auch Xaver Schlager statt Florian Grillitsch. Als ÖFB-Kapitän fungiert Konrad Laimer.