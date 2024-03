Österreich an Spitze von humanitärer Ukraine-Koalition?

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform die Bereitschaft Österreichs angekündigt, eine internationale Koalition zur Bereitstellung humanitärer Hilfe für das osteuropäische Land anzuführen.

Sobotka äußerte sich am Rande einer Tagung der Parlamentspräsidenten der EU-Strategie für den Donauraum in Wien. Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hatte sich zuvor für eine solche Führungsrolle Österreichs ausgesprochen.

Bereitschaft geäußert

"Wir haben klar gesagt, dass wir uns auf die humanitäre Hilfe konzentrieren wollen. Wir sind gerne bereit, hier die Führung zu übernehmen", sagte Sobotka demnach am Dienstag auf die Frage, ob Österreich bereit sei, die Führung einer internationalen Koalition für humanitäre Hilfe an die Ukraine zu übernehmen. Seiner Meinung nach könnte eine solche Koalition "in Form eines Programms innerhalb der Europäischen Union abgebildet werden". Der Prozess sollte vom Außenministerium oder dem Bundeskanzleramt geleitet werden.