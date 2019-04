Osterfeuer lösen mehrere Brände in der Steiermark aus

In der Steiermark kam es gestern zu mehreren Einsätzen der Feuerwehren. Bei mehreren Brauchtumsfeuern in der Osternacht, haben die Flammen auf Wiesen und Wälder übergegriffen.

Für zahlreiche steirische Feuerwehren war das Osterwochenende einsatzreich: Mehr als 100 Brandsicherheitswachen wurden gezählt. Bei mehreren Brauchtumsfeuern haben die Flammen auf Wiesen und Wälder übergegriffen. Verletzt wurde niemand, teilte die Landspolizeidirektion Steiermark am Ostersonntag mit.

Bereits am frühen Nachmittag geriet ein Waldstück in Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung in Brand: Ein 78-Jähriger hatte Laub, Astwerk und Reisig abheizen wollen. Die Flammen gerieten aber außer Kontrolle. Sechs Wehren mit 14 Fahrzeugen und etwa 70 Leuten löschten das Feuer.