Osterferien und Wien-Konzerte sorgen für Staus am Wochenende

Am Wochenende müssen Verkehrsteilnehmer in Österreich mit Staus und Verzögerungen rechnen. ©Canva (Sujet)

Am kommenden Wochenende findet der große Aufbruch in die Osterferien statt und bringt wieder zahlreiche Blechlawinen auf Österreichs Straßen. Auch in Wien brauchen Autofahrer am Samstag und Sonntag viel Geduld, wenn Jason Derulo und Hans Zimmer die Stadthalle füllen.

Neben den österreichischen beginnen auch in elf deutschen Bundesländern am Wochenende die bis zu 2-wöchigen Osterferien. Das bedeutet laut Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten kilometerlange Staus und stundenlange Verzögerungen auf den Transitrouten im Osten und Westen.

Reisewelle startet zu Osterferienbeginn am Freitag

Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten die erste Reisewelle ab dem Freitagnachmittag. Hier werden vor allem die Stadtausfahrten aus den Landeshauptstädten und die Transitrouten im Osten betroffen sein. Auch auf den Stadtausfahrten in Graz, Linz, Salzburg und Wien wird erfahrungsgemäß viel Geduld gefragt sein.

In Graz müssen Autofahrer unter anderem auf der Kärtner Straße, der Merangasse oder der Plüddemanngasse mit Stop&Go-Verkehr rechnen. Ein ähnliches Bild wird sich in Linz unter anderem auf der Umfahrung Ebelsberg, vor dem Mona-Lisa-Tunnel stadtauswärts zeigen. In Salzburg ist Geduld auf der Münchner Straße, der Sterneckstraße, der Vogelweiderstraße und auf der Innsbrucker Bundesstraße gefragt. In Wien sind neben den Stadtautobahnen die Altmannsdorfer Straße, die Triester Straße, die Westausfahrt, die Zweier-Linie und der Gürtel "Klassiker" in der Stauberichterstattung.

Verzögerungen am Samstag vor allem im Süden und Westen Österreichs

Die zweite Reisewelle wird nach den Erfahrungen des ARBÖ am Samstag ab dem frühen Vormittag vornehmlich über die Transitrouten im Süden und im Westen des Landes sowie auf den Zufahrten zu den Skigebieten rollen. In Vorarlberg wird es auf der Rheintalautobahn (A14) im Großraum Bludenz sowie auf der Silvrettastraße (L188) im Montafon und auf der Bregenzerwaldstraße (L200) wesentlich länger dauern.

Tirols Autofahrer sollten sich auf lange Staus auf der Inntalautobahn (A12) vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden, den Ausfahrten Imst/Pitztal, Haiming/Ötztal, der Zillertalstraße (B169), zwischen Strass und Ginzling, der Eiberg Straße (B173) im gesamten Verlauf, der Fernpassstraße (B179) im gesamten Verlauf sowie auf der Achenseestraße (B181) zwischen dem Achensee und der Einfahrt ins Zillertal einstellen. Weitere Staustrecke werden mit ziemlicher Sicherheit die Pass Thurn Straße (B161) im Großraum Kitzbühel und die Loferer Straße (B178), abschnittweise zwischen St. Johann/Tirol und Wörgl. "Wir erwarten ab dem späteren Vormittag bis in den Nachmittag Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel auf der B169 und vor dem Grenztunnel/Vils sowie vor dem Lermoosertunnel auf der B179", so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

In Salzburg ist am Samstag ein Zeitverlust von mehr als einer Stunde in beiden Richtungen vor der Baustelle zwischen Golling und Werfen auf der Tauernautobahn (A10) fast schon sicher. Ein langer Geduldsfaden wird auch auf der Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg und speziell vor dem Grenzübergang Walserberg ein guter Reisebegleiter. Den Geduldfaden auf die Reise mitzunehmen ist auch für Autofahrer in der Steiermark auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Trieben und Rottenmann und auf der Ennstalstraße (B320) eine gute Idee.

Jason Derulo und Hans Zimmer füllen am Wochenende Wiener Stadthalle

Zwei sehr unterschiedliche "Acts" werden am Samstag und Sonntag die Halle D der Wiener Stadthalle zumindest zum Großteil füllen. Jason Joel Desrouleaux, besser bekannt unter dem Künstlernamen "Jason Derulo" gibt am Samstag ab 21.00 Uhr ein Konzert im Rahmen seiner "Nu King"-Tour und wird dabei feststellen, dass die Bundeshauptstadt entgegen seiner Homepage doch nicht am Persischen Golf liegt.

Am Sonntag gastiert die Show "THE WORLD OF HANS ZIMMER - THE ONLY ORIGINAL" ebenfalls in der Wiener Stadthalle. Ab 20.00 Uhr können Fans von Filmmusik Stücke, unter anderem aus den Filmen "The Dark Knight", "King Arthur", "Pearl Habour" oder "Gladiator" lauschen. Für Konzertbesucher, die motorisiert anreisen, gilt es bei beiden Veranstaltungen Staus und längere Verzögerungen auf der Hütteldorfer Straße, dem Neubaugürtel und den Straßen im Nibelungenviertel einzukalkulieren. Außerdem heißt es "Hände weg" oder besser "Fahrzeuge weg" von den "Anwohner-Parkplätzen", ausgenommen man hat ein Parkpickerl, für den 15. Bezirk.

"Als Park-Alternative bieten sich Märzparkgarage und Stadthallengarage mit Veranstaltungspauschalen von 10 Euro an. Die An- und Abreise mit den Wiener Linien zum Veranstaltungsgelände ist mit der U6, den Straßenbahnen 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A erfahrungsgemäß relativ stressfrei", so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.