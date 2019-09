"Ostarrichi"-Urkunde im Wiener Haus der Geschichte ausgestellt

Woher hat Österreich eigentlich seinen Namen? Dieser Frage geht das Haus der Geschichte in Wien auf den Grund und stellt eine Woche lang die "Ostarrichi"-Urkunde aus.

Für eine Woche kann man ab dem 26. Oktober im Haus der Geschichte Österreich die "Ostarrichi"-Urkunde aus dem Jahr 996 im Original bewundern, in der zum ersten Mal der Name "Österreich" erwähnt wurde. Die Urkunde, die im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München aufbewahrt wird, ist somit erstmals seit über zwei Jahrzehnten wieder in Österreich zu sehen, wie das Museum in einer Aussendung mitteilt.