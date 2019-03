Oscars und Golden Globes 2020: Termine stehen fest

Bereits jetzt stehen die Daten sowohl für die nächste Oscar-Verleihung als auch für die 77. Golden-Globes Verleihung 2020 fest.

Mit der Oscar-Gala am 24. Februar ist die Filmtrophäen-Saison gerade zu Ende gegangen. Doch Hollywoods Preisverleiher verkünden jetzt schon Termine für das kommende Jahr. Die 77. Golden Globe Awards sollen am 5. Jänner 2020 ausgehändigt werden, gab der Verband der Auslandspresse am Freitag in Los Angeles bekannt.