Oscars 2020: 4 mögliche Gewinner

Zwar dauert es noch bis Februar 2020, bis die nächsten Oscar-Verleihungen stattfinden, doch bereits jetzt gibt es Filme, die als mögliche zukünftige Gewinner des Filmpreises gehandelt werden.

Gute Chancen auf die Auszeichnung soll die Neuverfilmung des "Jokers" haben. Joaquin Phoenix' Auftritt wurde bereits von den Kritikern gefeiert. Die Tragikomödie "Marriage Story" erscheint erst Ende 2019 auf Netflix. In den Hauptrollen sind Scarlett Johansson und Adam Driver zu sehen. Bei den Filmfestspielen in Venedig sorgte der Film bereits für Begeisterung. Anfang 2020 erscheint dann auch noch der Kriminalfilm "Knives Out - Ein Mord zum Dessert", in dem Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans und weitere Hollywood-Stars zu sehen sein werden. Die Kritiker waren bisher sehr überzeugt vom Drehbuch des Regisseurs Rian Johnson. Im März 2020 kommt schließlich auch noch die Filmbiografie "A Beautiful Day in the Neighborhood" in die heimischen Kinos. In dem Drama verkörpert Tom Hanks den verstorbenen US-Fernsehmoderator Fred Rogers. Es wird Spekuliert, dass der Film gleich in mehreren Kategorien für einen Oscar nominiert wird.