Orth a.d. Donau: Sportboot stand in Flammen

Bei Orth a.d. Donau im Bezirk Gänserndorf ist am Donnerstagnachmittag ein Sportboot in Flammen gestanden. Zwei Männer wurden leicht verletzt.

Ein Mann wurde laut Zenker noch am Nachmittag in häusliche Pflege entlassen. Der andere wurde per Rettungswagen ins Wiener SMZ Ost-Donauspital transportiert. Er hatte dem Sprecher zufolge Verbrennungen am Oberarm erlitten.