In Tirol wurde ein Mann von einem Baum erschlagen.

Orkan forderte erstes Todesopfer in Tirol

Am Freitag hat der stürmische Südföhn in Tirol mit Windspitzen von bis zu 200 km/h am Patscherkofel ein erstes Todesopfer gefordert.

Ein 86-Jähriger wurde auf einer Forststraße in Landeck von einem umfallenden Baum erschlagen, bestätigte die Polizei der APA mehrere Medienberichte. Der Mann war aus dem Auto gestiegen, weil ein Baum auf der Fahrbahn lag. In dem Moment stürzten plötzlich zwei weitere Bäume um, einer davon traf den 86-Jährigen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

86-Jähriger von umfallendem Baum erschlagen

Im Süden Salzburgs kam es am Nachmittag zu erheblichen Störungen in der Stromversorgung. Bis zu 14.000 Haushalte waren ohne Strom, kurz nach 16.00 Uhr waren es noch 12.500 Haushalte im Lungau (Turrach), im Pinzgau (Uttendorf) und im Pongau (Gasteinertal). Im Gasteiner Heilstollen waren 200 Gäste von der Außenwelt abgeschnitten, weil die Straße zum Stollen wegen des Sturms gesperrt war.