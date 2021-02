Organisierter Handel mit Crystal Meth in Wien: Fünf Festnahmen

In Wien wurden im Zeitraum von 23. 1. bis 15.2. insgesamt drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 29 und 38 Jahren wegen des dringenden Verdachts des organisierten Handels mit Crystal Meth festgenommen.

Einer der Dealer, eine 35-jährige slowakische Staatsangehörige, wurde am 23.1. nach dem Verkauf von Crystal Meth auf offener Straße festgenommen. Anschließend wurde an ihrer Wohnadresse in Wien-Ottakring eine Hausdruchsuchung durchgeführt. Dabei wurden 22,59g Crystal Meth, 91 Ecstasy-Tabletten und 14,9g Cannabis sowie Schusswaffe samt Munition, eine Gaspistole und 3665 Euro Bargeld sichergestellt. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurden schließlich die vier weiteren mutmaßlichen Drogendealer in Wien-Wieden und in Alsergrund festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die slowakischen und polnischen Staatsbürger als Teil einer organisierten Gruppe handelten.