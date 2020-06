ORF zeigt ab Saison 2021/22 wieder Europa League

Der ORF zeigt ab Saison 2021/22 je ein Europa League Spiel pro Runde live. Auch die Conference League ist im ORF zu sehen.

Der ORF zeigt ab der Saison 2021/22 für drei Jahre je ein Live-Spiel pro Runde in der Europa League und in der neu geschaffenen Europa Conference League. Die Übertragungen werden auch via ORF-TVthek bereitgestellt, wie am Dienstag in einer Aussendung bekannt gegeben wurde.