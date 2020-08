ORF verstieß mit "Plemplem"-Sager von Filzmaier gegen Objektivitätsgebot

2016 wurde Frank Stronach im Rahmen einer ORF-Analyse vom Politologen Peter Filzmaier als "plemplem" bezeichnet. Da sich der Sender davon nicht distanzierte, verstieß er somit laut KommAustria gegen das ORF-Gesetz.

Durch die Analyse des Politologen Peter Filzmaier des ORF-"Sommergesprächs" mit Frank Stronach im Jahr 2016 ist das ORF-Gesetz verletzt worden. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte eine entsprechende Entscheidung der Medienbehörde KommAustria, berichtete "Der Standard" am Montag.

Filzmaiers "Plemplem"-Sager zu Stronach verletzte ORF-Gesetz

Filzmaier hatte nach dem "Sommergespräch" mit dem austro-kanadischen Unternehmer und Team Stronach-Gründer im "ZiB2"-Studio gesagt: "Ja ich fühle mich ehrlich gesagt eher hilflos, denn einerseits würde ich gerne die eigenen Parteimitglieder vom Team Stronach an einen Lügendetektor anschließen, um heraus zu finden, ob sie sich das denken, was vielleicht auch die Kürzestanalyse mancher Zuseher ist, in drei Worten nämlich: Er ist plemplem."