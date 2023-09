ORF steigt bei Radioplayer der Privaten ein

Mit seinen Sendern Ö3, Ö1, FM4 und Regionalradios steigt der ORF beim Radioplayer der Privatsender ein.

Das gaben die Radio Innovations GmbH (RIG), die den Player betreibt, und der ORF am Mittwoch bekannt. RIG-Geschäftsführerin Andrea Heidrich sah einen "wichtigen Meilenstein" gegeben. ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher kündigte an, die Kooperation mit Privatradios ab 2024 noch zu verstärken. So sollen diese ihre Livestreams auf ORF Sound anbieten können.