ORF III zeigt Musical "I Am From Austria" im Fernsehen

Ende Oktober wird das Erfolgsmusical "I Am From Austria" erstmals im österreichischen Fernsehen zu sehen sein.

Die Erfolgsgeschichte der jüngsten VBW-Musical-Eigenproduktion "I Am From Austria" geht weiter: Das Stück von Titus Hoffmann & Christian Struppeck mit den größten Hits von Rainhard Fendrich wird Ende Oktober erstmals im österreichischen Fernsehen zu sehen sein.

Erstausstrahlung des Musicals am 27. Oktober auf ORF III

ORF III präsentiert am 27. Oktober 2019 um 20.15 Uhr im Hauptabendprogramm eine Aufzeichnung des Musicalerfolgs. Gezeigt wird die Original-Inszenierung aus dem Raimund Theater von Andreas Gergen mit Publikumslieblingen wie Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Dolores Schmidinger oder Martin Bermoser in den Hauptrollen.

"I Am From Austria" hat sich seit der Weltpremiere im September 2017 im Raimund Theater zu einem fulminanten Publikumserfolg entwickelt. Nach zwei fast ausverkauften Saisonen in Wien, in denen in insgesamt 467 Vorstellungen eine halbe Million Menschen das Stück gesehen haben, feierte die Produktion Anfang Oktober 2019 umjubelte japanische Erstaufführung und ist dort vorerst bis Dezember zu sehen.