"ORF fragt": Über 90.000 Teilnehmer an Online-Umfrage

Der ORF hat die Online-Umfrage "ORF fragt" durchgeführt, um mehr über die Einstellungen des Publikums zu alltagsrelevanten Themen zu erfahren.

"ORF fragt"-Ergebnisse in Sendung auf ORF 1

Das Meinungsforschungsinstitut Integral hat begonnen, die Antworten auszuwerten. Die zentralen Ergebnisse werden am 20. März um 21.05 Uhr in der Sendung "ORF 1 Spezial: Wie geht's Österreich? ORF fragt" präsentiert und in mehreren Reportagen beleuchtet. Sie werden auch mit Experten und Expertinnen diskutiert. Die Auswertungen zu allen 32 Fragen werden anschließend auf einer Projektwebseite veröffentlicht. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigte sich beeindruckt von der großen Anzahl an Rückmeldungen. Er betonte, dass der ORF den Auftrag habe, die vielfältigen Meinungen der Bevölkerung angemessen widerzuspiegeln.