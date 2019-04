Bald wird das erste Fernsehprogramm des ORF in einem neuen Look erscheinen. Aus ORF eins wird wieder ORF 1.

Das erste Fernsehprogramm des ORF bekommt einen neuen Look: Das Logo von ORF eins wird wieder zu ORF 1 geändert, ein neues Farb-Leitsystem für die verschiedenen Genres bzw. Tage soll für bessere Orientierung sorgen und dem Kanal gleichzeitig einen einheitlicheren Auftritt verpassen, kündigte Channel-Managerin Lisa Totzauer am Donnerstag an. Am Freitag um 18.00 Uhr startet der neue Markenauftritt.